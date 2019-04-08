Yeni hafta Merkez'in iki hamlesiyle başladı

08 Nisan 2019

Merkez Bankası (TCMB) haftaya iki adımla başladı. TCMB, yerel bankalarla swapta TL faizini yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düşürdü. Diğer yandan 22 Martt'a repo ihalelerine ara veren TCMB bugün yeniden haftalık repo ihalesi düzenledi.

Swapta TL faizi yüzde 24

Merkez Bankası bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında bugün TL faizi yüzde 24'e çekildi. TCMB Cuma günü ilgili piyasada TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti.

TCMB geçen iki haftada kademeli olarak attığı adımlarda döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarmıştı. İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.

Repo ihalesi yeniden başladı

22 Mart'ta kurun 5.80'lere çıkmasıyla repo ihalelerine ara veren TCMB, bugün haftalık repo ihalesi açtı. Merkez Bankası 22 Mart'tan bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açtı. Merkez Bankası 22 Mart'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." açıklaması yapmıştı. Banka o tarihten bu yana 11 iş gününde repo ihalesi açmamıştı.

MB, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 16 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 43 milyar 220 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24,00 oldu.

3 gelişme TL'ye satış getirdi