"Yeni nesil, amacı olan bir şirkette çalışmayı önemsiyor"

20 Kasım 2019

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gününde konuşmacı olarak yer alan Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, "Bence yeni nesilde önemli bir konu var. Maaştan, kariyer olanaklarından bile zaman zaman daha önemli. Amacı olan, kendini adamış bir şirket için çalışmayı önemsiyorlar. Mesela, gelirinin bir kısmını ihtiyaç sahibi olan çocuklara, küresel ısınma konusunda çalışan derneklere yolluyorsa bunu çok önemsiyorlar. Her şirket bunu düşünmeli. Yeni nesilden genç yetenekler anlam doğrultusunda çalışmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Matraş, şirketleri eski ya da yeni diye ayırmak istemediğini belirterek, "Yeni jenerasyon şirketlerin 100 yıllık geleneksel şirketlerden öğrenecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sene ayakta kaldılarsa bunun bir sebebi olmalı" dedi.

Kaynak: AA