Yeni ödeme sistemi FAST'te limit bin liraya çıktı
Merkez Bankası'nın anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nin işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltildi.
Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen anlık perakende ödeme uygulaması, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde bugün itibarıyla işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltildi.
TCMB ilgili sistemi 8 Ocak'ta kullanıma 50 TL limit ile açmıştı.
TCMB'nin açıklamasına göre kullanıma açılmasından itibaren FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildi.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1,000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir."
FAST hakkında merak edilenleri bir bilgiselde topladık.— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 29, 2021
Soru 1: FAST Sistemi Nedir? pic.twitter.com/nSPUkHrvVU