Yeni paketin etkileri uzun vadede görülür

10 Nisan 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaların merakla beklediği ve kurumlar vergisinin kademeli olarak azaltılması, hal yasası ve gıda regülasyonu yoluyla kooperatiflerin hal içindeki payının artırılması gibi unsurlar içeren reform paketini açıkladı.

Pakete ilişkin değerlendirmede bulunan TD Securities gelişmekte olan piyasalar strateji birimi başkanı Cristian Maggio, Albayrak'ın mesajlarının birbiriyle çeliştiğini söyledi.

Maggio, "Bir yandan, hükümetin ekonomiyi bir dizi reformla desteklemeye hazır olduğunu ve büyümeyi bulunduğu istikameti tersine çevireceklerini söylüyor. Öte yandan, mali disiplin ilkesine uymaya devam edeceklerini, beklentileri karşılayan ve piyasaları rahatsız etmeyecek bir bütçe açığına devam edeceklerini söylüyor. Bu iki hedef birbiriyle çelişiyor ve her ikisine de ulaşmak çok zor olacak" görüşünü dile getirdi.

Garanti Bankası Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert de, "Bazı alanlarda kısa vadeli sonuçları görebileceğiz ancak mesela vergi gibi bazı konular var ki orta uzun vadede sonuçlarını görebileceğiz ve bu alanlarda henüz detay yok. Yani adımlar atılmaya başlanır ancak etkilerini görmemiz daha orta uzun vadeye kayar" şeklinde konuştu.

Bu arada reform paketine piyasada anlamlı bir tepki gözlenmezken, açıklamalar öncesi 5.69 seviyesinde olan dolar/TL kısa süreliğine 5.72'ye kadar yükseldikten sonra 5.68'li seviyelerde bulunuyor.

İşte yapısal dönüşüm takvimi

Kaynak: Reuters