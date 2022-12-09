“Yeni yılda daha da kötüleşecek”

Kaynak: dunya.com

IMF 2023'ün adeta bir ekonomik resesyon gibi hissedileceği konusunda uyardı.

Korona salgını sırasında işletmeleri ve haneleri ayakta tutmak için trilyonlarca dolar harcandı.

Ancak karantinalar sona erdiğinde küresel ekonomi deyim yerindeyse patladı.

İmalathane ve fabrikalar buna ayak uyduramadı. Devam eden pandemi kısıtlamaları ciddi işgücü sıkıntısı yarattı. Ve enerji fiyatları yükseldi.

Ardından Rusya Ukrayna'yı işgal ederek yakıt fiyatlarını daha da yukarı zıplattı.

Uluslararası Para Fonu IMF, en kötüsünün henüz yaşanmadığını, birçok insan için 2023'ün ekonomik durgunluk gibi geçeceği şeklinde uyardı.

Açlık tsunamisi: 70 milyon açlık sınırında

Çift haneli yüksek enflasyon en çok düşük gelirli insanları vuruyor. Kışlık yakıt faturaları yükseldikçe yaşam maliyetleri üzerindeki baskı da artıyor.

Grevdeki işçiler ücretlerin enflasyona ayak uydurmasını istiyor. Ancak genellikle daha azıyla yetinmek zorunda kalıyorlar.

Bileşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana dünya çapında 70 milyon insanın daha açlık sınırına yaklaştığını tahmin ediyor. Bu durumu "açlık tsunamisi" olarak adlandırıyor.

2023 için ne anlama geliyor?

Merkez bankaları talebi soğutmak ve enflasyonu kontrol altına almak için faiz tetiğine bastı . Faiz oranlarını artırıldı.

IMF, küresel enflasyonun 2023 yılı sonunda % 4,7 olacağını tahmin ediyor ki bu da şu anki seviyesinin yarısından daha az.

Amaç, konut piyasaları çöküşleri, iflaslar ya da artan işsizlik yaşanmada yumuşak bir iniş yapmak.

Ancak bu en iyi durum senaryosunun geçmişte gerçekleşmesinin zor olduğu kanıtlandı.