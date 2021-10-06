Yeni Zelanda 7 yıl sonra ilk kez faizi artırdı

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) yedi yıldan sonra ilk kez politika faizini artırdı. Merkez bankası enflasyon baskıları ile mücadele etmek ve hızlı büyüyen konut piyasasını yavaşlatmak için daha fazla sıkılaşmanın geleceğinin sinyallerini verdi.

Merkez bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,5 seviyesine çıkardı. Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı faizlerin bu seviyeye yükseltileceğini tahmin ediyorlardı.

Kararın ardından Yeni Zelanda doları kısa süre değer kazansa da daha sonra 0,6930 dolar seviyesine geri döndü.

Ekonomistler Yeni Zelanda'da politika faizinin önümüzdeki yıl sonuna kadar yüzde 1,5 ve 2023 yılı sonuna kadar da yüzde 1,75 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlar.