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Yeni Zelanda Merkez Bankası, faiz oranını artırdı

Yeni Zelanda Merkez Bankası, faiz oranında 25 baz puanlık artış yaptı ve politika faizini yüzde 1'e çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranında 25 baz puanlık artış yaptı. RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,75'ten yüzde 1,0'e yükseltti. Piyasaların beklenti de faizde aynı oranda artış yapılacağı yönündeydi.

RBNZ en son 2021 yılı Kasım ayında faizi 25 baz puan artırmıştı. Ülkede enflasyon en son yıllık yüzde 5,9 olarak açıklandı.