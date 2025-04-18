Yeni zirve için 3 ay verdi! Citi, altın için hedef fiyatını güncelledi

Küresel ekonomik belirsizliklerin derinleştiği bir dönemde, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelimi sürerken, uluslararası yatırım bankaları da altın fiyatlarına yönelik tahminlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Citi Research, yayımladığı son değerlendirme notunda, üç aylık altın fiyat hedefini yükselttiğini duyurdu.

Citi'nin analizine göre, altının ons fiyatı önümüzdeki üç ay içinde 3.200 dolardan 3.500 dolara kadar yükselebilir. Bu artış beklentisinin temelinde ise Çin'den gelen fiziki altın talebi ve küresel piyasalardaki kırılganlıklar yer alıyor.

Çin'den stratejik bir adım

Citi, Çin’in 10 büyük sigorta şirketine toplam varlıklarının yüzde 1’ine kadar olan kısmını altına ayırma izni verdiğini hatırlatarak, bunun yıllık yaklaşık 255 tonluk ek fiziki altın talebi yaratabileceğini belirtti. Bu miktar, küresel merkez bankalarının toplam yıllık altın alımlarının dörtte birine denk geliyor.

Gümrük vergileri ve güvenli liman arayışı etkili oldu

Banka ayrıca, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve gümrük vergisi risklerinin yeniden gündeme gelmesinin, yatırımcıların altına olan yönelimini artırdığını vurguladı. Mevcut piyasa zayıflığı ortamında, altının güvenli liman statüsünün daha da pekiştiği kaydedildi.

Yayımlanan notta, "Altın fiyatlarının kısa vadede ivme kazanmasını destekleyen birçok unsur mevcut. Çin merkezli kurumsal talep, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler, altının cazibesini artırıyor" değerlendirmesi yer aldı.