Yenilenebilirde en büyük satışa Garanti BBVA Yatırım’dan destek

26 Aralık 2019

2019 yılının en büyük enerji santrali satışı önceki gün yapıldı ve Garanti BBVA Yatırım’ın finansal danışmanlığında Zorlu Rüzgar, Akfen Yenilenebilir’e satıldı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti BBVA’nın enerji projelerinin finansmanı ve danışmanlığında lider konumunu güçlendirerek sürdüreceğini söyledi.



Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de, banka ile beraber kurdukları yeni yapı ile, satın alma işlemlerinde önümüzdeki dönemde çok daha fazla Garanti BBVA ismini duyurarak, piyasa liderliğini hedeflediklerini belirtti