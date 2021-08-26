YEO önce halka, sonra hedef ülkelere açılacak

Halka arz için 27 Ağustos'ta talep toplamaya başlayacak olan YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi, 100 milyon liralık halka arz büyüklüğü bekliyor. Yurtdışında büyüme hedefi olan YEO, halka arz gelirinin bir bölümünü yurtdışı yatırımlarına ayıracak.

Hakan Güldağ ve Kenan Sözbir ile GONG programına katılan YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, halka arz sürecini ve yeni hedeflerini anlattı. Başarılı bir halka arz sonucu beklediklerini kaydeden Yıldız, "Halka arz büyüklüğümüz 100 milyon TL olacak. Bunun yüzde 80’i sermaye artışı şeklinde direkt şirketin kasasına girecek ve tamamen gelecek stratejilerimiz için kullanılacak. Tahtadan satış yöntemiyle ve eşit dağıtım halka arz gerçekleştiriyoruz. Tamamen küçük yatırımcıyı önceliklemek istedik, bu nedenle bu stratejiyi belirledik" dedi.

Halka arzla birlikte iş yaptıkları mevcut sektör ve alanlarda daha da büyüyeceklerini söyleyen Yıldız, şöyle devam etti: "Bununla beraber yeni sektör ve faaliyet alanlarında bulunarak farklı iş modelleri geliştirmek istiyoruz. Bizim için yurt dışı çok önemli, buradaki bağlantılarımızı artırmak ve güçlendirmek adına gelirin bir kısmıyla yurt dışında ofisler açarak iştirakler oluşturmayı planlıyoruz. Enerji depolama gibi konularda Ar-Ge faaliyetlerinde değerlendireceğimiz bir kısım da olacak. Kapasite artışı için kullanmayı düşündüğümüz bir fon da var. Son olarak yeni bir iş modeli bağlamında Avrupa’da yenilenebilir enerji projeleri lisanları geliştirip bunları anahtar teslim yaparak yatırımcılara sunmak istiyoruz, belli bir kısmında da yatırımcı olarak kalmak istiyoruz."

Almanya’yı ‘merkez’e alacak

Avrupa pazarını çok önemsediklerini vurgulayan Tolunay Yıldız, halka arzdan sonra Almanya’da da bir ofis kurmayı planladıklarını paylaştı. Yıldız, "Avrupa operasyonlarımızı özellikle Almanya merkezli yürütmeyi amaçlıyoruz. Çünkü AB fonları Almanya merkezli yönetiliyor. Bunun dışında özellikle Doğu Afrika bizim için hedef ülke diyebilirim. Burada da bir ofis oluşturma düşüncemiz var. Pakistan’da da lokal bir partnerimizle ofis oluşturma planımız bulunuyor. Uzak coğrafyalarda hızlı ilerlemenin yönteminin lokal partnerlerle çalışmak olduğu düşüncesindeyiz. Orta Doğu'da da Dubai merkezli bir oluşum üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizin coğrafi konum avantajını en iyi şekilde kullanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Önemli projelere imza attık"

YEO olarak son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Tolunay Yıldız, her projenin ayrı bir hikayesi olduğunu söyleyerek çalışmaları şöyle anlattı: "Azerbaycan’da çok önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Mega Scada projesiyle ülkedeki tüm enerji üretim ve dağıtımını tek bir merkezden sağlanması amaçlanıyordu. Geldiğimiz noktada proje başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu olan ülkenin tüm enerji yönetimi tek bir merkezden çok daha güvenli bir noktaya getirildi. Bu bizim için çok değerli ve önemli bir referanstı.

Ukrayna’da iki sene önce iki ay gibi kısa bir sürede bir proje geliştirildi. O süre içerisinde 16 megavatlık bir güneş enerji santrali bitirmemizi istediler, biz de o ülkeye mobilize olarak projeyi başarıyla tamamladık. Bunun dışında günümüzde de çok önemli bir konu olan atıktan enerji üretmeye de yöneldik. Türkiye’nin en büyük biyogaz santrali olan İstanbul Silivri’de enerji üretme projesinde yer aldık. O proje faz faz devam ediyor. Muhtemelen beş yıl sonra 100 megavat gibi bir kapasiteye ulaşacak. Mavi Akım'da Rusya’dan Avrupa’ya gaz taşıma projesinin tüm otomasyon sorumluluğunu üstlendik. Bir başka projeyle Ürdün’de yaklaşık 2 milyon kişiye su sağladık. Birçok farklı şehir ve ülkede, güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleri, sulama projeleri gibi çeşitli projelerimiz devam ediyor.

“FAVÖK hedefimiz 65 milyon lira”

2021 yılının ilk 6 ayında 214 milyon TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Tolunay Yıldız, 2021'in tamamı için koydukları yüzde 61 büyüme hedefine ulaştıklarını vurguladı. Yıldız, "Bu yıl için 405 milyon lira ciro hedefimiz vardı. Bu hedefi realize ettik diyebilirim. Şuan yaklaşık 550-600 milyon liralık ciro elde etmiş durumdayız. Bunun önemli bir kısmı 2021’e yansıyacak belli bir kısmı da 2022’ye yansıyacak. Dolayısıyla şimdiden 2021 cirosunu elde etmiş, 2022 cirosunun da önemli bir kısmına ulaşmış durumdayız. 2021 yılı için şuan FAVÖK hedefimiz 65 milyon lira civarında gözüküyor. Bunu bir sonraki yıl 80 milyon liraya taşımak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yatırımcılarla birlikte kazanalım istiyoruz”

Tolunay Yıldız, potansiyel hisse yatırımcıları için YEO'yu neden tercih etmeleri gerektiğini şu sözlerle anlattı: Şirketimiz borçluluğu olmayan, kur riski taşımayan, döviz geliri olan, yurt dışında iş yapan bir şirket. Yatırımcının özellikle bu noktalara çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında trendsel olarak tamamen büyüyecek hayatımızın bütün alanlarına değen noktalarda çalışıyoruz. Dolayısıyla gelecekte var olabilecek iş alanlarında olan firmalara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Biz farklı uzmanlıklarda, farklı sektörlerde ve farklı ülkelerde iş yapan gelecek trend konularda çalışan, hedefleri oldukça büyük bir firmayız. Yatırımcılarımızın bizimle uzun dönem kalarak bu vizyonun bir parçası olmalarını birlikte kazanmayı öneriyorum. Yatırımcılarımızı temettü dağıtarak mutlu etmek istiyoruz. Bir taahhüdümüz yok ancak tüm paydaşları mutlu edecek bir noktada olmayı arzu ediyoruz."