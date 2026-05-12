YEO Teknoloji, 1,9 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

YEO Teknoloji (YEOTK), Selenka Enerji grubu şirketlerinden Kuvvet Enerji A.Ş. ile bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik yeni bir anlaşma sağladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, imzalanan sözleşmenin bedeli 1 milyon 950 bin dolar olarak belirlendi.

YEO Teknoloji iştiraki Reap Batarya üretim sürecini yürütüyor

Anlaşma kapsamındaki 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama ünitelerinin üretim süreci, YEO Teknoloji şirketinin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor. Üretim aşaması şirketin İstanbul Tuzla'da yer alan fabrikasında yapılıyor.

Sözleşme şartlarına göre üretilecek batarya sistemlerinin Kuvvet Enerji tarafına teslimatı için 6 aylık bir takvim izleniyor. Yeni iş ilişkisinin şirket faaliyetlerine olumlu yansıması beklenirken, KAP açıklamasında anlaşmanın ciro ve karlılık üzerindeki net etkisine ilişkin ek bir oran paylaşılmadı.