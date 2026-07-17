YEO Teknoloji İngiltere’de 196 MWp’lik projeyi üstlendi

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YEO Teknoloji’nin yüzde 75 pay sahibi olduğu Rey Renewable Energy, İngiltere’nin kuzeydoğusundaki üç sahada toplam 196 MWp kapasiteli güneş santralleri için sözleşme imzaladı. Projeler iki yıllık işletme ve bakım hizmetini de kapsıyor.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), 17 Temmuz 2026 tarihli açıklamasında İngiltere’de üç yeni güneş enerjisi projesi üstlendiğini duyurdu.

Şirketin yüzde 75 pay sahibi olduğu Rey Renewable Energy Ltd, Bluefield Solar Income Fund’ın proje şirketleriyle toplam 196 MWp kurulu güce sahip santrallerin anahtar teslim inşası için sözleşme imzaladı.

İki yıllık bakım da pakette

YEO Teknoloji projelerin mühendislik ve tasarımını, ekipman tedarikini, inşaat ve montaj çalışmalarını, testleri ve devreye alma süreçlerini yürütecek.

Şirket, santraller devreye girdikten sonra iki yıl boyunca işletme ve bakım hizmeti de verecek. Sözleşmelerin toplam bedeli açıklanmadı. Şirket, yeni iş ilişkisinin faaliyetlerine etkisini olumlu olarak değerlendirdi.

Bluefield 852 MW kurulu gücü yönetiyor

Güneş, rüzgâr ve enerji depolama yatırımlarına odaklanan Bluefield Solar Income Fund, 31 Aralık 2025 itibarıyla büyük bölümü İngiltere’de bulunan toplam 852 MW kurulu gücü yönetiyor.

Yeni projeler YEO Teknoloji’nin İngiltere pazarındaki faaliyetlerini genişletecek. Yatırımcılar sözleşmelerin uygulama takvimini, sipariş bakiyesine ve finansal sonuçlara sağlayacağı katkıyı izleyecek.