YEO Teknoloji iştiraki CALL Energy Zambiya santralinin inşasına başladı

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YEO Teknoloji çatısı altında yenilenebilir enerji yatırımları yürüten CALL Energy, Afrika pazarındaki stratejik açılımını somutlaştırdı. Şirket, Zambiya pazarında hayata geçireceği 60 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) projesinin finansman sürecini tamamen bitirdi. Kurum, santrale entegre edilecek 20 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sistemi (BES) için de yerel bankalar üzerinden gerekli kredi limitlerini onaylattı. Kurum, yaklaşık 60 milyon dolar tutarındaki toplam yatırımın fonlamasını doğrudan Zambiya içindeki yerel finansal kurumlardan tedarik etti. CALL Energy ekipleri fonlamanın ardından sahada inşaat aşamasına geçti.

ZESCO kurumuna yirmi yıl boyunca elektrik satılacak

Şirket, proje sahasında üreteceği tüm enerjiyi doğrudan Zambiya ulusal elektrik şirketi ZESCO altyapısına yönlendirecek. CALL Energy ile ZESCO yönetimi arasında sağlanan mutabakat, 20 yıl süreyle ABD Doları bazlı elektrik alım garantisi içeriyor. Şirket, ABD Doları bazlı fiyatlandırma modeli sayesinde öngörülebilir nakit akışını finansal sürdürülebilirlik açısından güvence altına alıyor. Tesis aynı zamanda ülkenin genel enerji arz güvenliğine doğrudan katkı sunuyor. Kurum, yatırımcı kimliği ile EPC kabiliyetini ve batarya üretimini aynı yapı içinde toplayarak entegre bir model oluşturuyor.

Reap Battery İstanbul üretim bandından ürün sağlayacak

YEO Teknoloji mühendisleri, projenin tüm mühendislik, tedarik ve kurulum işlerini sahada bizzat yürütüyor. Şirket, şebeke entegrasyonu ve yüksek gerilim trafo merkezini kapsayan anahtar teslim yapım işlerini de kendi bünyesinde tutuyor. Sistemde kullanılacak batarya ünitelerini, YEO Teknoloji grubunun İstanbul şehrinde üretim yapan iştiraki Reap Battery karşılıyor. Böylece şirket proje geliştirme, tedarik, kurulum ve işletme safhalarının tamamını tek elden yönetiyor. CALL Energy CEO'su Sacit Akbaş, Afrika bölgesinin yüksek güneş potansiyeli sebebiyle stratejik büyüme alanları içinde yer aldığını ifade ediyor.

Şirket küresel portföyünü bölgesel olarak çeşitlendiriyor

Yönetim Kurulu, yenilenebilir enerji kaynakları ile depolama çözümlerini aynı tesiste kurgulayarak uzun vadeli değer üretmeyi planlıyor. CALL Energy yöneticileri, kurumsal strateji bağlamında 2030 yılına kadar toplam 1 GW işletmede kurulu güç hedefine ulaşmak için çalışıyor. Akbaş, şirket portföyünü coğrafi ve bölgesel ölçekte çeşitlendirmenin stratejik önem taşıdığını belirtiyor. Tesis, şirketin Afrika kıtasında uyguladığı ilk büyük ölçekli entegre yatırım olarak faaliyet gösterecek. Yönetim Kurulu, Zambiya santralini şirketin global büyüme hedeflerini destekleyen temel bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.