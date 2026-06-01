YEO Teknoloji Romanya pazarında 20 milyon euroluk sözleşme imzaladı

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yeni bir iş ilişkisi bildiriminde bulundu. Şirket, 1 Haziran 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamada, uluslararası bir grubun Romanya’da yerleşik firması ile bağlayıcı bir niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Bu stratejik anlaşma, Yeo Teknoloji şirketinin yüzde 51 hissesine sahip olduğu DEFIC Globe Enerji A.Ş. tarafından geliştirilen güncel projeleri kapsadı. Anlaşmanın merkezinde, Romanya'da geliştirilen güneş enerjisi santralleri ve bu tesislere entegre edilecek enerji depolama sistemleri yer aldı.

İmzalanan bağlayıcı niyet mektubu kapsamında, ilgili enerji tesislerinin uluslararası grubun Romanya’daki firmasına satışı ve anahtar teslim yapımı güvence altına alındı. Yeo Teknoloji yönetiminin yatırımcılara bildirdiğine göre, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi olumlu yönde gerçekleşecek. Müşterinin ticari unvanı sözleşme gereği gizli tutulurken, iş ilişkisinin resmi başlama tarihi 1 Haziran 2026 olarak kayıtlara geçti. Romanya'daki yenilenebilir enerji altyapısına yönelik bu hamle, şirketin uluslararası büyüme stratejisinin temel bir parçasını oluşturdu.