YEO Teknoloji turizmde depolama anlaşmasına imza attı

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YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ (YEOTK), Fine Otel Turizm İşletmecilik AŞ ile yeni bir enerji depolama sözleşmesi imzaladığını KAP’a bildirdi.

Antalya’daki The Land of Legends tesisini kapsayan proje kapsamında 28 kabinet tipi ve bir konteyner tipi enerji depolama sistemi tedarik edilecek. Sistemlerin toplam kapasitesi 12,3 MWh olacak. Sözleşme bedeli açıklanmadı.

Üretimi Reap Batarya yapacak

Ürünleri, YEO Teknoloji’nin yüzde 100 iştiraki Reap Batarya, Tuzla Orhanlı’daki tesislerinde üretecek. Proje kapsamında süpervizyon hizmeti de verilecek.

Fine Otel’in öz tüketimini karşılamak amacıyla kurduğu 65,78 MWp gücünde güneş enerjisi santrali bulunuyor. Yeni sistemlerle üretim ve tüketim profillerinin daha etkin yönetilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Şirket, 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayan iş ilişkisinin faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasını bekliyor. Projenin, Reap Batarya’nın ticari ve endüstriyel enerji depolama pazarındaki referanslarını artırması öngörülüyor.