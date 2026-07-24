YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz sermaye artırımında SPK eşiğini geçti

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Sermaye Piyasası Kurulu, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ’nin (YEOTK) çıkarılmış sermayesini 355 milyon TL’den 830 milyon TL’ye yükseltecek ihraç belgesini onayladı. YEOTK bedelsiz sermaye artırımı tamamlandığında şirketin sermayesi 475 milyon TL büyümüş olacak.

Artışın 266 milyon 367 bin 619,6 TL’lik bölümü iç kaynaklardan, 208 milyon 632 bin 380,4 TL’lik kısmı ise kâr payından karşılanacak. Böylece sermaye artırımının tamamı şirket kaynaklarından yapılacak; ortaklardan nakit talep edilmeyecek.

Hesaplamaya göre toplam bedelsiz oranı yaklaşık yüzde 133,8028’e ulaşıyor. Başka bir ifadeyle yatırımcının sahip olduğu her 100 paya yaklaşık 133,8 yeni pay eklenirken toplam pay adedi yaklaşık 233,8’e çıkacak.

YEOTK bedelsiz sermaye artırımı iki kaynaktan karşılanacak

SPK bültenindeki dağılım, sermaye artışının yaklaşık yüzde 75,03’lük bölümünün iç kaynaklardan, yüzde 58,77’lik bölümünün ise kâr payından karşılanacağını gösteriyor. İki kalemin toplamı, mevcut sermayenin yüzde 133,80’ine denk geliyor.

YEOTK bedelsiz sermaye artırımı şirket kasasına yeni nakit girişi sağlamayacak. İşlem, bilançoda özkaynaklar içinde bulunan tutarların sermaye hesabına aktarılması yoluyla gerçekleştirilecek. Bu nedenle sermayenin 830 milyon TL’ye çıkması şirketin piyasa değerini tek başına artıran bir unsur olarak değerlendirilmemeli.

Her 100 paya yaklaşık 133,8 yeni pay

Bedelsiz payların yatırımcı hesaplarına geçmesiyle pay sayısı artacak, hisse fiyatı ise bölünme gününde teorik olarak aynı oranda düzeltilecek. Başlangıç anında yatırımcının toplam portföy değeri teorik olarak değişmezken, piyasadaki sonraki fiyat hareketleri arz-talep koşullarıyla belirlenecek.

YEOTK bedelsiz sermaye artırımı için hesaplanan yüzde 133,8028 oranı, bir payın toplamda yaklaşık 2,338 paya dönüşmesi anlamına geliyor. Kesirli payların nasıl işleme alınacağı ve hak kullanımına ilişkin teknik ayrıntılar, şirketin sonraki açıklamalarında netleşecek.

Dağıtım takvimi henüz açıklanmadı

SPK’nın ihraç belgesini onaylaması sürecin önemli bir aşamasını tamamladı; ancak bültende bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yer almadı. Şirketin KAP üzerinden yapacağı takvim açıklaması, yatırımcıların izleyeceği bir sonraki somut adım olacak.

YEOTK bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihinin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul, hissenin teorik fiyat düzeltmesini gerçekleştirecek. Sürecin tamamlanmasıyla şirketin çıkarılmış sermayesi 830 milyon TL’ye ulaşacak.