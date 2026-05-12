YEO Teknoloji (YEOTK) ilk çeyrekte net karını yüzde 194 artırdı

YEO Teknoloji Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu birinci çeyrek bilançosunda net dönem karının geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini bildirdi.

Şirket, yılın ilk üç aylık döneminde ana ortaklık net dönem karını 66 milyon 143 bin 731 liradan 195 milyon 51 bin 154 liraya çıkardı. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., bu dönemde satış gelirlerinde de belirgin bir yukarı yönlü ivme kaydetti.

Hasılat ve Brüt kar arttı

YEO Teknoloji tarafından paylaşılan verilere göre, işletmenin hasılatı bir önceki yılın ilk çeyreğinde elde edilen 2 milyar 237 milyon 227 bin 99 liradan 4 milyar 162 milyon 900 bin 819 liraya yükseldi.

Şirketin brüt karı bu dönemde 738 milyon 446 bin 184 liradan 1 milyar 844 milyon 86 bin 665 liraya ulaştı. Satış maliyetlerindeki artışa rağmen hasılattaki bu büyüme, faaliyet karına olumlu yansıdı.

Esas faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemindeki 471 milyon 266 bin 851 lira seviyesinden 1 milyar 306 milyon 471 bin 254 liraya artış gösterdi. Aynı bilanço döneminde firmanın finansman gelirleri 884 milyon 714 bin 460 lira olarak gerçekleşirken, finansman giderleri 1 milyar 91 milyon 35 bin 688 lira seviyesinde kaydedildi.