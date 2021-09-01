YEO Teknoloji'den 100 milyon TL'lik halka arz

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. paylarının halka arzı 27 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arza ilişkin sonuçlar açıklandı.

Global Menkul Değerler'den KAP'ea yapılan açıklamaya göre, YEO’nun çıkarılmış sermayesinin 20 milyon TL’den 24 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 4 milyon TL nominal değerli 4 milyon adet payın ve mevcut ortaklardan Tolunay Yıldız, Orhan Yıldız, Özbey Yıldız’ın sahip olduğu 218 bin 100'er adetlik paylar ile Barış Esen, Sinan Karahan ve Yasin Düven’in sahip olduğu 100.000'er adetlik paylar ve Caner Karataş’ın sahip olduğu 45 bin 500 adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet (B) grubu pay halka arz edildi.

6,6 kat talep toplandı

YEO paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 100 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 6,6 katına denk gelen 33 milyon 125 bin 924 pay karşılığı 126 bin 177 adet emir ile toplam 662 milyon 518 bin 480 TL talep toplandı. Mükerrer taramanın ardından 31 milyon 993 bin 163 pay karşılığı 121 bin 489 adet emir ile toplam 639 milyon 863 bin 260 TL talep kabul edildi ve 5 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.

YEO’nun halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 121.211 yatırımcı, 242 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 36 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 121.489 yatırımcıya 5.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıldı.