YEO Teknoloji’den 40 milyon dolarlık enerji depolama projesi

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YEO Teknoloji, yenilenebilir enerji yatırımlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı CALL Enerji’nin yüzde 70, Inavitas Enerji’nin ise yüzde 30 pay sahibi olduğu Solesco3 ile Saves Enerji Grubu şirketleri arasında sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Anlaşma, toplam 120 MWh enerji depolama kapasitesine sahip iki projeyi kapsıyor.

Projelerin finansman maliyetleri dahil toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 40 milyon dolar olması bekleniyor. Tesislerin 2027 yılının ilk yarısında devreye alınması hedefleniyor.

Enerji depolama projeleri beş yıl işletilecek

KAP açıklamasına göre sözleşme, yatırım finansmanının sağlanmasını ve bataryalı sistemlerin anahtar teslim kurulumunu içeriyor. Yüksek gerilim trafo merkezleri ile şebeke bağlantı altyapısı da proje kapsamında kurulacak.

Tesisler beş yıl süreyle işletilecek. İşletme döneminin sonunda projeler ilgili yatırımcılara devredilecek. Şirket, yapının Türkiye’de bataryalı enerji depolama alanındaki ilk Yap-İşlet-Devret ESCO modeli olduğunu belirtti.

Projelerden biri Saves Enerji Grubu bünyesindeki Çamlıca Hidroelektrik Santrali’ne entegre edilecek. Diğer sistem ise Kayseri Müstakil Depolama A.Ş.’ye ait bağımsız tesiste kullanılacak.

Bataryaları REAP üretecek

Projelerde kullanılacak batarya sistemlerini YEO Teknoloji iştiraki REAP Batarya Teknolojileri üretecek. Güç dönüşüm sistemi, enerji yönetim sistemi ve yapay zekâ tabanlı enerji ticareti platformunu ise Inavitas Enerji sağlayacak.

YEO Teknoloji, enerji depolama yatırımıyla finansman, mühendislik, ekipman üretimi, sistem entegrasyonu ve uzun dönemli işletme faaliyetlerini aynı proje altında birleştirecek. Şirket, modelin uzun vadeli ve öngörülebilir gelir yapısını desteklemesini bekliyor.