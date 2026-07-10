YEO Teknoloji'den 8,4 milyon dolarlık yeni sözleşme

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YEOTK Mardin'de kurulacak güneş enerjisi santrali projesi için Türk Ytong ile anlaştı. Anlaşmanın toplam bedeli katma değer vergisi hariç 8 milyon 444 bin 688 dolar olarak açıklandı.

Borsa İstanbul'da YEOTK koduyla işlem gören YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., Türk Ytong Sanayi A.Ş. ile Mardin'de anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulumu için 8,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimine göre sözleşmenin toplam tutarı katma değer vergisi hariç 8 milyon 444 bin 688 dolar seviyesinde bulunuyor. Enerji şirketi yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine olumlu etki yapacağını bildirdi.

Proje 2027 yılında tamamlanacak

Yönetim kurulu santralin kurulum aşamasını idari onaylar ve geliştirme süreçleriyle birlikte 2027 yılı içinde bitirmeyi planlıyor. YEO Teknoloji proje kapsamında tesisin tüm mühendislik hizmetlerini ve ekipman tedarikini üstlenecek. Aynı şirket kurulum, test ve devreye alma işlemlerini de yürütecek. Tesis Türk Ytong'un kendi üretim süreçlerindeki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösterecek.