YEO Teknoloji'den Çad’da dijitalleştirme sözleşmesi

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YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ (YEOTK), Çad Ulusal Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Şirketi TchadElec ile 9 milyon 764 bin 908 dolarlık sözleşme imzaladı.

Dünya Bankası finansmanıyla yürütülecek proje, N’Djamena’daki elektrik dağıtım şebekesinin dijitalleştirilmesini kapsıyor.

63 trafo merkezi sisteme bağlanacak

Proje kapsamında İleri Dağıtım Yönetim Sistemi, SCADA ve telekomünikasyon sistemleri kurulacak. Toplam 63 yüksek ve orta gerilim trafo merkezi ile kritik şebeke varlıkları, merkezi izleme ve kontrol altyapısına bağlanacak.

Yeni sistemle elektrik şebekesinin gerçek zamanlı izlenmesi, arızaların daha hızlı yönetilmesi ve hizmet sürekliliğinin artırılması hedefleniyor.

YEO Teknoloji, sözleşmenin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasını bekliyor. Projenin şirketin şebeke otomasyonu ve enerji altyapılarının dijital dönüşümü alanındaki uluslararası konumunu güçlendirmesi öngörülüyor.

Şirket ayrıca sözleşmenin Afrika’daki büyüme stratejisine ve bölgedeki enerji altyapısının modernizasyonuna katkı sağlayacağını belirtti.