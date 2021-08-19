YEO'nun halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), teknoloji ve mühendislik şirketi YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi’nin halka arzını onayladı.

YEO'nun çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL değerinde olup, payların her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 20 milyon adet paya bölündü. Sermaye artırımı ile artırılacak toplam 4 milyon adet pay ve mevcut paylardan 1 milyon adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet pay, 20 TL’den satılacak ve YEO’nun yüzde 20,83’ü borsada işlem görecek. Bu oran, talebin toplam arz büyüklüğünü aşması durumunda mevcut paylardan ek satış ile yüzde 25’e kadar çıkabilecek.

Payların halka arzı Global Menkul Değerler tarafından “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasada gerçekleştirilecek. Talep toplama tarihi önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

YEO, halka arz gelirini işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kapasite artışı ve yeni yatırımlar, yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı, ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı için kullanmayı hedefliyor.