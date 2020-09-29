YEP öncesi piyasalarda son durum
Türkiye'de piyasalar, Yeni Ekonomik Program'a (YEP) odaklanırken Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa değer kaybını sürdürüyor. Dolar/TL 7,81'in; euro/TL 9,12'nin üzerinde. Dün 10 lirayı aşar sterlin ise 10,05'in üzerinde.
Piyasalar bugün açıklanacak olan Yeni Ekonomik Program'a (YEP) odaklanmış durumda. Dün yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çeken döviz kurlarında bugün de hafif yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Dolar/TL, 7,80'in hemen üzerinde değerlenirken; euro/TL ise 9,12'den el değiştiriyor. Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomik Program (YEP) bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak.
Küresel piyasalarda ise Asya borsalarının çoğu ABD piyasalarında dünkü yükselişin yarattığı ivmenin etkisiyle güne yükselişle başladı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselirken Çin'in lokomotif hisse endeksi CSI 300 yüzde 0,4 civarı artıda bulunuyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi 0,20 ekside seyretti.
Koronavirüs salgını ekonomileri etkilemeye ve yüksek değerlemeler endişe yaratmaya devam ederken Çin'in ekonomik toparlanmasına yönelik pozitif işaretler Asya piyasalarını canlandırdı.
Altın yatay, petrol düşüyor
Altın fiyatları doların son iki ayın zirvesinden gerilemesiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.880 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 değer kazanarak 1.885 dolar seviyesine yükseldi.
Petrol fiyatları koronavirüs salgını nedeniyle talep üzerindeki oluşan baskının süreceğine yönelik endişelerin ABD'nin yardım paketi açıklayacağına yönelik umutları gölgede bırakmasıyla geriledi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 17 sent gerileyerek 42,26 dolardan işlem gördü. Aralık ayı vadeli işlemler ise yüzde 0,4 değer kaybederek 42,68 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 gerileyerek 40,38 dolar seviyesinden işlem gördü.