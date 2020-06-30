Yerli ve kurumsal yatırımcı piyasalara destek verecek

30 Haziran 2020

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) Başkanı Alp Keler, sermaye piyasalarında son dönem yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenledi.

Son dönemde yabancı yatırımcının payı yüzde 65'lerden yüzde 52'ye kadar indiğini hatırlatan Keler, yerli yatırımcı sayısının artmasının ve kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarımızı destekleyen faktörler olduğunu vurguladı.

Keler toplantıda şunları söyledi:

*Faizlerin düşmesi, dijital imkanlar ve hükümetin sermaye piyasalarını destekleyen adımlarıyla sermaye piyasalarına ilgi arttı, artışın sürmesini bekliyoruz

*Sermaye piyasalarında son bir yılda önemli mesafe kaydettik, bakiyeli yatırımcı sayısı 1.2 milyondan 1.5 milyona çıktı

*Yatırım fonlarının portföy büyüklüğü Mayıs itibarıyla %88, emeklilik fonlarının portföy büyüklüğü %41 arttı

*2019 sonunda 315 milyar lira olan kurumsal yatırımcı büyüklüğü bu yıl ilk beş ayda 369 milyar TL'ye ulaştı

*Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye borsası ucuz, hisse senedi piyasamızın halen potansiyeli olduğunu düşünüyoruz

*2019 sonunda 123 milyar lira olan yatırım fonlarının portföy büyüklüğü bu yıl ilk beş ayda 154 milyar liraya ulaştı

*Aynı dönemde emeklilik fonlarının portföy büyüklüğü 119 milyar liradan 133 milyar lirayı çıktı

*Son dönemde yabancı yatırımcının payı %65'lerden %52'ye kadar indi; ama yerli yatırımcı ve kurumsal yatırımcılar önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızı destekleyen faktörler...