Yerli yatırımcı döviz mevduatını korudu

22 Ekim 2020

Şebnem TURHAN

Doların 7.90 lira seviyelerinde yatay hareket ettiği 16 Ekim haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında sadece 84 milyon dolar azaldı ve döviz mevduatı büyüklüğü 218 milyar 297 milyon dolardan 218 milyar 213 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 16 Ekim haftası itibariyle bireylerin ve şirketlerin döviz mevduatı hafif geriledi. Şirketlerin de bireylerin de uzun bir aradan sonra dolarda satıcı olduğu bir hafta yaşandı.

Merkez Bankası para ve banka verilerine göre geçen hafta bireylerin döviz mevduatı 136 milyar 150 milyon dolardan 136 milyar 39 milyon dolara; tüzel döviz hesapları 82 milyar dolar 147 milyon dolardan 82 milyar 84 milyon dolara geriledi. Toplam hem bireysel hem tüzel hesaplarda döviz cinslerine göre bakıldığında ise dolar hesapları 255 milyon dolar azalışla 118 milyar 540 milyon dolardan 118 milyar 285 milyon dolara indi. Euro hesapların dolar karşılığı 270 milyon dolar artışla 63 milyar 57 milyon dolardan 63 milyar 327 milyon dolara çıktı. Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı ise 32 milyar 759 milyon dolardan 32 milyar 606 milyon dolara indi.