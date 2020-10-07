Yerli yatırımcı yüksek riski tercih ediyor

07 Ekim 2020

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’a yerli yatırımcı akını devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) eylül ayı verilerine göre pay piyasalarında yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 750 bin 149 kişiye ulaştı. Bu yılsonundan itibaren 556 bin 418 yeni yatırımcının Borsa İstanbul pay piyasalarına geldiğini gösteriyor. Gelen yerli yatırımcının tercihi ise BIST100 dışı hisselere oldu. Bisttüm ile Bist100 yatırımcı farkı 460 bin 739 kişi ile eylülde rekor kırdı. Bist30 ile Bist100 farkı da 277 bin 111 kişi ile yükselmeye devam ediyor. Öyle ki eylülde Bist100 ve Bist30 endekslerinde yatırımcı kaybı yaşanırken Bisttüm hisselerinde yükseliş hızlandı.

Pandemi ile birlikte yabancı yatırımcıların riskten kaçış doğrultusunda gelişmekte olan piyasalardan çıkışı Türkiye’de de oldukça sert yaşandı. Yabancı yatırımcının borsadan çıkışının yanı sıra genişletici para politikalarıyla mevduat faizlerindeki büyük düşüş yerli yatırımcıyı borsaya yöneltmişti. Borsada nisan ayıyla birlikte yerli yatırımcı sayısı hızla artmış mayısta ilk kez 1.5 milyon sınırını aşmıştı. Bu yükselişin Merkez Bankası’nın ağustosla başladığı sıkılaştırıcı politikalarla beraber ivme kaybı bekleniyordu. Mevduat yatırımcısının yükselen faiz oranlarıyla yeniden mevduata dönmesi öngörülürken rakamlar henüz mevduat yatırımcısının istediği faiz oranlarının yakalanmadığını da gösteriyor. Nitekim eylülde ağustosa göre 67 bin 638 yeni yatırımcı borsayı tercih etti. Aylık en yüksek artış nisanda 89 bin 90 kişi ile yaşanmıştı. Temmuzda 47 bin yeni yatırımcı ile ivme biraz kaybedilse de ağustos ve eylül aylarında yine 76 bin ve 67 bini aşan yeni yatırımcılarla ilginin sürdüğü görülmüştü.

Eylülde Bist100 ve Bist30 geriledi

Borsaya 67 bin yeni yatırımcı katılırken Bist100 ve Bist30 endekslerinde durum ne oldu? MKK verilerine göre Bisttüm endeksine 67 bin 638 yeni yatırımcı gelirken Bist100’deki yatırımcı sayısı eylülde ağustosa göre 10 bin 286 kişi azaldı. Eylül ayına gelene kadar şubattan itibaren her ay Bist100 yatırımcı sayısında da artış vardı. Öyle ki yine nisanda 81 bin 990 yeni yatırımcı Bist100 endeksinde yatırıma başlamıştı. Bisttüm’e gelen yeni yatırımcı sayısı nisanda 89 bin idi ki oldukça iyi bir oranda Bist100 tercihi öne çıkmıştı. Bist100’e gelen yeni yatırımcı sayısı dalgalı bir yapı gösterse de bu yıl ocak ayından sonra ilk kez eylülde geriledi.

Bist30 için de durum farklı değil. Aslında pandemi döneminde gelen yeni yatırımcılar Bist100 ve Bist30 hisselerini ilk zamanlarda ağırlıklı olarak tercih ettiler. MKK verilerine göre nisanda Bist30 hisselerine gelen yeni yatırımcı sayısı 67 bin 950 oldu. Yine 89 bin yeni yatırımcı için üçte ikisinin Bist30’a geldiği söylenebilir. Ancak bu durum yine dalgalı bir seyir gösterdi ve bu yıl ilk kez eylülde 19 bin 680 azalma yaşandı.

Yeni yatırımcının tercihlerindeki değişiklik eylül ayı ile birlikte keskinleşti. Peki Bisttüm endeksinin tercih edilmesinin riski ne? Analistler, bu durumu şöyle yorumluyor: “Yeni yatırımcıların likiditesi düşük, araştırma bölümleri tarafından kapsama alınmayan veya daha az sayıda değerlendirilen, yüksek prim yapan hisse senetlerine yöneldikleri sonucuna ulaşmak mümkün.” Yani yeterince bilginin olmadığı, halka açıklık oranı düşük, yatırımcı ilişkileri çok da iyi çalışmayan hisselerde yerli yatırımcılar yatırımlarını değerlendiriyor. Bu durum yatırımcının riskini daha da artırıyor.

Bisttüm yılsonundan bu yana %11,79 primli



Borsa İstanbul endekslerine bakıldığında Bisttüm endeksi yılsonundan bu yana yüzde 11,79 yükseliş yaşadı. Bist100 endeksinde değişim yüzde 1,92’de kalırken Bist30 endeksi ise yatırımcısını üzdü. Bist30 endeksi yılsonundan bu yana yüzde 6,12 kayıp yaşamış durumda. Borsa İstanbul verilerine göre Bisttüm endeksinin fiyat/ kazanç oranı 16,01 olarak şekillenirken Bist100 endeksinde yüzde 9,93, Bist30 endeksinde ise yüzde 8,51 oldu.

Eylülde en yüksek getiriyi Bist100 verdi



Saha Ratings’in açıklamasına göre eylülde yatırım fonlarında ayın en yüksek getirisini ortalama yüzde 6,18 ile yerli hisse senedi fonları verdi. Bu fonları yüzde 5,23 getiriyle yabancı borçlanma araçları fonları izledi. En düşük performans yüzde 0,24 ortalama kayıp ile emtia fonlarında oluştu. Yatırım fonlarında eylül ayının en yüksek getirisini yüzde 23,32 ile Tacirler Portföy Değişken Fonu verdi. Onu yüzde 17,16 ile İş Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu izledi. Bireysel emeklilik fonlarında en yüksek getiri ortalama yüzde 4,65 ile yabancı borçlanma araçları fonları kategorisinden geldi. Onu yüzde 4,51 ile hisse senedi fonları izlerken en düşük performans yüzde 0,87 getiri ile para piyasası fonlarında oluştu. Bireysel emeklilik fonlarında eylül ayında en yüksek getiriyi yüzde 12,34 ile Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak fonu sağladı. Onu yüzde 9,86 ile Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi (Grup) Fonu izledi.