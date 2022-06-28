Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 90 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2022 yılı Mayıs ayı “Finansal Piyasa Özet” verilerini açıkladı. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı Finansal Piyasa Özet verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedine ilgisi devam ediyor. TSPB verilerine göre, 2021 yılı Mayıs ayı sonunda 405.3 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bir yılda yüzde 87,7 oranında artarak 2022 yılı Mayıs ayı sonunda 760.7 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 368.1 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 392.6 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarında bu yılın ilk beş ayındaki artış ise yüzde 45 (236 milyar TL) oldu.

Yerli yatırımcı ilgisi yeniden artışa geçti

Geçen yıl Nisan ayından itibaren düşüşe geçen ve 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bine kadar gerileyen Borsa İstanbul pay senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, 2022 yılında yeniden artışa geçti ve beş ayda yaklaşık 98 bin artarak Mayıs ayında 2 milyon 453 bine çıktı. Geçen yıl Nisan sonu itibariyle 1 milyon 959 bine çıkarak tarihi rekor kıran pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise bu yılın Ocak ayında 1 milyon seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. TSPB verilerine göre, pay senedindeki aktif yatırımcı sayısı bu yılın Nisan ayı sonu itibariyle 1 milyon 468 bine çıktı.

TL mevduatlar beş ayda yüzde 47 arttı

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl mayıs sonu itibariyle 5 trilyon 716 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, bir yılda yüzde 80 oranında büyüyerek bu yıl mayıs ayı sonu itibariyle 10 trilyon 241 milyar liraya yükseldi. Aralık 2021 ve Mayıs 2022’yi kapsayan beş aylık dönemde ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 32 oranında arttı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Finansal Piyasa Özet verilerine göre, son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 139,5 oranıyla kamu eurobond’larında yaşandı. Geçen yıl mayıs sonunda 287.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, bu yıl mayıs sonu itibariyle 689.3 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları ise yüzde 100 artarak 207.8 milyar liraya ulaştı.

TSPB verilerine göre, 2022 yılı ilk beş ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış: pay senedi varlıklarının yanı sıra devlet iç borçlanma senedi ve TL mevduat varlıklarında yaşandı. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının etkisiyle bu yılın başından itibaren artışa geçen yerli yatırımcıların TL mevduatları mayıs ayında da büyümesini sürdürdü. 2021 yılı sonunda 1.8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatlardaki varlıkları yüzde 47 oranında artışla mayıs 2022 sonunda 2.7 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde döviz mevduatlarındaki artış ise yüzde 14,2 oranıyla sınırlı kaldı. Geçen yılsonunda 1.5 trilyon lira olan yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise beş ayda yüzde 49,4 artarak mayıs 2022 sonu itibariyle 2.2 trilyon liraya yükseldi.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 796 milyar TL’nin üzerine çıktı

Yerli yatırımcılar ile kıyaslandığında yabancı yatırımcıların finansal varlıklarındaki büyüme daha düşük kaldı. TSPB verilerine göre, geçen yıl Mayıs ayı sonunda 549.6 milyar lira olan yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yüzde 45 oranında artarak bu yıl Mayıs ayı sonu itibariyle 796.3 milyar liraya çıktı. Aralık 2021 ve Mayıs 2022’yi kapsayan beş aylık dönemde ise yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 16,6 arttı. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları son bir yılda yüzde 41 oranında artarak Mayıs 2022 itibariyle 401.7 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarında bu yılın ilk beş ayındaki artış ise yüzde 15,5 oranında oldu.