Yerli yeniden dolar aldı

16 Mayıs 2019

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 10 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 2 milyar dolar artışla 181.22 milyar dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftada 181.93 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükselmişti. Rekor öncesi altı aylık süreçte lokaller döviz birikimlerini aralıksız her hafta artırmayı tercih etmişti.

Yerel seçimlerin ardından birikimlerde 2 milyar dolara ulaşan TL'ye dönüş yaşansa da bu eğilim kalıcı olmadı ve geçen hafta hem bireysel hem de kurumsallar döviz varlıklarını artırmayı tercih etti.

Lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor. TCMB ve ekonomi yönetimi ise son dönemde dolarizasyonu caydırıcı adımlara yönelmiş durumda.

Bu çerçevede bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) sıfırdan yüzde 0.1'e yükseltilirken, analistler bu adımın dolar talebini azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

TCMB verilerine göre 10 Mayıs ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 909.7 milyon dolar artışla 109.64 milyar dolar olurken; kurumların ise 1.14 milyar dolar artışla 71.6 milyar dolara yükseldi.

MB rezervleri yükseldi

Kaynak: Reuters