Yerlinin hisse senedi yatırımı 1 yılda 2.5 kat arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 Mart ayı verileri; yerli yatırımcıların finansal varlıklarının son bir yılda yüzde 34 büyüyerek 5.3 trilyon liranın üzerine çıktığını ortaya koydu. TSPB verilerine göre, son bir yılda yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise yüzde 152 büyüyerek 418 milyar liraya çıktı.

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk üç ayında yerli yatırımcılar finansal varlıklarında 31.4 milyar lira artış, yabancı yatırımcının finansal varlıklarında ise 56.4 milyar lira düşüş yaşandı.

2020 yılı sonunda 5.28 trilyon lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mart sonu itibariyle 5.31 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde yabancıların finansal varlıkları ise 615.7 milyar liradan, 559.3 milyar liraya geriledi. Yıllık bazda bakıldığında ise yerli yatırımcıların hisse senedindeki varlıklarındaki artış yüzde 152 oldu.

Borsa İstanbul’da martta yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk çeyreğinde yerlinin finansal varlıkları içerisinde en hızlı büyüme, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin ardından yüzde 10,6 ile hisse senedi varlıklarında yaşandı.

TSPB verilerine göre, geçen yılsonunda 380.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi portföyü, 2021 Mart sonunda 418.1 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 132 milyar lirası kurumsal, 239 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait. 2020 sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle 2021 Nisan başında 2.5 milyonu aştı. TSPB verilerine göre, 2020 yılı sonunda 1.4 milyon olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı ise bu yılın şubat ayı sonunda 1.6 milyonun üzerine çıktı.

Yabancının varlıklarında yüzde 9,2 gerileme

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları ise bu yılın ilk çeyreğinde 56.4 milyar lira yani yüzde 9,2 oranında geriledi. 2020 yılı sonunda 615.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mart sonu itibariyle 559.3 milyar liraya indi. Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 ile en hızlı düşüş hisse senedi varlıklarında yaşandığını ortaya koyuyor.

Geçen yılsonu itibariyle 361.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların 2021 Mart sonu itibariyle hisse senedi varlıkları 308.6 milyar liraya geriledi. Veriler, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında Merkez Bankası başkanının değiştiği martta ayında hızlı bir düşüş (yüzde 9) yaşandığını gösteriyor.