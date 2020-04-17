Yıl sonu dolar tahmini 6,93'e yükseldi

17 Nisan 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre, yıl sonu dolar/TL kuru tahmini 6,9277, 1 yıl sonrası için kur tahmini ise 7,1104 oldu. Bir önceki ankette yıl sonu beklentisi 6,5117, 12 ay sonrası için ise 6,6606 olarak açıklanmıştı.

Yıl sonu enflasyon beklentisine aşağı yönlü revizyon

Yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 9,70 oldu. Bir önceki ankette bu oran 9,51 idi. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 8,51'den yüzde 8,62'ye yükseltildi.

Büyüme beklentisi daralmaya döndü



Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde yüzde 3,33'ten yüzde 0,6 küçülme olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.



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