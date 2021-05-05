Yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,75'e yülseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken, bu anket döneminde yüzde 13,81 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,55 ve yüzde 9,99 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 19 oldu.

Dolar/TL kuru beklentisinde artış

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,57 TL iken, bu anket döneminde 8,71 TL olurken 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,78 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL olarak açıklandı.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre aynı kaldı ve bu anket yüzde 4,3 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak gerçekleşti.