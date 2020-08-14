Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

14 Ağustos 2020

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,22 iken, bu anket döneminde yüzde 10,82'ye yükseldi. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu.



24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,38 ve yüzde 8,58 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL beklentisi 7,34'e çıktı

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,0188 TL iken, bu anket döneminde 7,3438 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7,26 TL ve 7,68 TL olarak gerçekleşti.

Küçülme beklentisi arttı

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,32 iken, bu anket döneminde yüzde -1,56 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine yüzde 4,65 iken bu anket döneminde yüzde 4,46'ya geriledi.