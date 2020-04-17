Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

17 Nisan 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi, yıl sonu enflasyon tahminlerinde düşüşe işaret ediyor. Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya gerilerken 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 9,51'den yüzde 9,70'e çıktı. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 8,51'den yüzde 8,62'ye yükseltildi.

Yıl sonu dolar tahmini 6,9277 oldu

Buna göre, yıl sonu dolar/TL kuru tahmini 6,9277, 1 yıl sonrası için kur tahmini ise 7,1104 oldu. Bir önceki ankette yıl sonu beklentisi 6,5117, 12 ay sonrası için ise 6,6606 olarak açıklanmıştı.

Büyüme beklentisi daralmaya döndü



Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde yüzde 3,33'ten yüzde 0,6 küçülme olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.



Cari işlemler açığı beklentisi geriledi

Bir önceki anket döneminde 12 milyar 5 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 6 milyar 50 milyon dolara düştü. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16 milyar 423 milyon dolardan 15 milyar 322 milyar dolara geriledi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 9,33 oldu



Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,3'ten yüzde eksi 0,6'ya inerken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,9'tan yüzde 4,6'ya çıktı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 10,27'den yüzde 9,03'e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 9,33 ve yüzde 8,66 olarak kayıtlara geçti.