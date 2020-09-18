Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

18 Eylül 2020

Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar/TL kurunda artış yaşandı. Verilere göre, bir önceki anket döneminde yüzde 10,82 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,46'ya; yıl sonu bankalar arası dolar/TL kuru beklentisi de 7,3428'den 7,5990'a çıktı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 59 katılımcı tarafından yanıtlanan 2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi'nde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,58 ve yüzde 8,86 olarak gerçekleşti.

Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:



"2020 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,93 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 25,46 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 20,18 olasılıkla ise yüzde 11,00-11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 34,69'unun beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,45'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 22,45'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



2020 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,15 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 26,97 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,42 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 45,45'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,79 iken, bu anket döneminde yüzde 11,00 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken bu anket döneminde yüzde 10,58 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,43 ve yüzde 8,62 olarak gerçekleşmiştir.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 12,42'ye yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,72 ve yüzde 12,71 olarak gerçekleşmiştir.



Döviz Kuru Beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşmiştir.



GSYH Büyüme Beklentileri..



GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,6 iken bu anket döneminde yüzde -1,5 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir."