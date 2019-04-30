Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: %14.6

30 Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporunu açıkladı. Başkan Çetinkaya, 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıkladı. MB Başkanı Çetinkaya, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 gerçekleşeceğini tahmin edildiğini söyledi. TCMB Başkanı Çetinkaya, bu yıl için gıda enflasyon beklentilerini yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkardıklarını söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatı tahminini de 63,1 dolardan 67,2 dolara çıkardıklarını belirtti.

KARAR METNİNDEKİ İFADE DEĞİŞİKLİĞİ

MB Başkanı Çetinkaya: Geçen hafta yayınlanan para politikası metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal bir yaklaşım.

REZERV TARTIŞMALARI

MB Başkanı Çetinkaya: Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik.

TCMB Başkanının açıklaması şöyle: "Kısa vadede maliyet yönlü bazı gelişmelere ve risklere rağmen önümüzdeki üç yıl için enflasyon tahminlerimizde önemli bir değişiklik yapmadık. Bunu son para politikası kararımızın açıklamasında yaptığımız değişiklikle beraber okumakta fayda var. Geçtiğimiz hafta yayımlanan karar metninde gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğine dair ifadeyi çıkarıp enflasyonun hedeflenen patikayla uyumunu gözeten bir parasal duruş sergileyeceğimizi vurgulamıştık.

İfadelerdeki bu değişiklik kısa vadeli bir yön sinyalinden ziyade yapısal bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Enflasyonun projeksiyonlarla uyumunu sürekli gözetecek şekilde parasal duruşun belirlendiği bir çerçeveyi esas alıyoruz.

Dolayısıyla bu rapordaki tahminlerimizde önceki döneme göre bir farklılaşma olmaması, enflasyondaki düşüşün hedeflenen doğrultuda gerçekleşmesi için parasal sıkılığın sağlanacağı ve korunacağı şeklinde okunmalıdır.

Enflasyonun hedeften saptığı dönemlerde, merkez bankasının projeksiyonları hedefe doğru giderken izlenecek yola dair öngörü içerir. Bu açıdan bakıldığında açıklanan patika bir nevi ara hedef olarak da nitelendirilebilir. Bu çerçevede, Raporda dışsal faktörlere dair bazı varsayımlar bir önceki döneme kıyasla yukarı yönlü güncellense de, para politikası duruşunu sıkı tutarak enflasyon üzerindeki etkileri önemli ölçüde telafi edebileceğimizi öngördük. Bu nedenle de hedefe giden patikayı yani projeksiyonlarımızı korumayı tercih ettik. Enflasyonun öngörülebilir olmasını ve enflasyondaki düşüş sürecinin planlanan doğrultuda ilerlemesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları:

- Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor

- Enflasyon gelişen ülke grubunda bir miktar yükseldi

- 2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir.

- Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir



- Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor

- Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü

- Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur

- Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır



- Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı



- Enflasyon ilk çeyrekte ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşmiştir

- Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi

- Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki döneme kıyasla düşürücü yönde oldu



- Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu



- Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti

- Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.

- Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %12,1-17,1 aralığında -orta noktası %14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz (önceki %11,9-17,3 aralığı ile %14,6)

- Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,1-11,3 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz (önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2)

- Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

- Karar metnindeki değişiklik Kısa vadeli bir sinyal değil.

- Rezervler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme gerektiğinin farkındayız. Enflasyon raporunun içine bilgilendirme ve tablo koyduk.

- Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil

- Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik.

- Rezervlere trend ve orta vadede bakmak daha sağlıklı olacaktır.

- Bizim görüşümüz rezervlerimizi önümüzdeki dönemde güçlendirme yönünde

- Swap adımı piyasada etkin işleyiş için atıldı

- Bu araçları (swap) kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz.