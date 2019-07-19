Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi
TCMB temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki
anketteki yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.
Tahminler
Temmuz-Haziran
2019 sonu TÜFE (%) 15.01 15.85
12 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 13.9 14.88
24 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 11 11.46
2019 GSYH artışı (%) -0.02 0.04
2019 sonu cari açık ($ milyar) -7.6 10.6
2019 sonu Dolar/TL 6.1448 6.3015
Cari ay TÜFE (%) 1.25 0.91
Repo faizi (cari ay %) 21.43 24
Repo faizi (gelecek 3 ay sonunda %) 19.47 22.62
Repo faizi (gelecek 12 ay sonunda %) 16.66 18.94
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti(cari ay %) 21.85 24
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti (gelecek 3 19.64 22.57
ay sonunda %)
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti (gelecek 12 16.61 19.17
ay sonunda %)
Kaynak: Reuters