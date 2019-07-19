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Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

TCMB temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.

Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi
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Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki
anketteki yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.

Tahminler

Temmuz-Haziran

2019 sonu TÜFE (%) 15.01 15.85
12 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 13.9 14.88
24 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 11 11.46
2019 GSYH artışı (%) -0.02 0.04
2019 sonu cari açık ($ milyar) -7.6 10.6
2019 sonu Dolar/TL 6.1448 6.3015
Cari ay TÜFE (%) 1.25 0.91
Repo faizi (cari ay %) 21.43 24
Repo faizi (gelecek 3 ay sonunda %) 19.47 22.62
Repo faizi (gelecek 12 ay sonunda %) 16.66 18.94
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti(cari ay %) 21.85 24
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti (gelecek 3 19.64 22.57
ay sonunda %)
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti (gelecek 12 16.61 19.17
ay sonunda %)

Kaynak: Reuters

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