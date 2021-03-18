Yılbaşından bu yana hisse senedi satışı 906 milyon dolar

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yılbaşından beri hisse senedi piyasasında satıcı olan yabancılar 12 Mart haftasında net 117.6 milyon dolarlık satış yaptı. Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) ise yabancı yatırımcı bu yıl ilk kez 12 Mart haftasında net satışçı oldu. Yabancı yatırımcı 126,4 milyon dolarlık net DİBS satışı gerçekleştirdi. Yabancının TL menkul kıymetlerinde tek alımı ise 18.9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri oldu. Yabancının haftalık net satışı 225.1 milyon dolar oldu.



TCMB verilerine göre yabancıların 5 Mart itibarıyla 28 milyar 969,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 154 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 853,1 milyon dolardan 9 milyar 604,2 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 263.5 milyon dolardan 282.3 milyon dolara çıktı.



Yılbaşından beri ise 12 Mart ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 906 milyon dolarlık satış, DİBS'te 1 milyar 395 milyon dolar alış ve ŞBS’de ise 58 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 547 milyon dolarlık giriş yaşandı. 12 Mart ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 5,9, hisse senedi piyasasında payı yüzde 44,9 oldu.