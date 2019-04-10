Yıldız Holding, 6.72 milyon liralık Ülker hissesi aldı
Yıldız Holding, 6.72 milyon TL değerinde Ülker Bisküvi hissesi aldı. İşlem sonrası holdingin Ülker'deki payı yüzde 1.96 oldu.
Yıldız Holding, Ülker Bisküvi paylarında toplam 6.72 milyon TL nominal tutarlı alım yaptığını duyurdu.
KAP'ta dün akşam yer alan açıklamaya göre, Yıldız Holding'in Ülker'de "yüzde sıfır" olarak belirtilen pay sahipliği söz konusu işlem sonrası yüzde 1.96 oldu.
Açıklamada verilen bilgiye göre, alım işlemi pay başına 24.99 liradan yapıldı.
Ülker hisseleri dün günü yüzde 4,57 primle 19.24 liradan kapattı.
Kaynak: Reuters