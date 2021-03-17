Yıldız Holding'den 'Gözde' hamlesi

Yıldız Holding, dün Gözde Girişim payları ile ilgili olarak 8,23-8,56 TL fiyat aralığından 23 milyon adet satış işlemi gerçekleştirdi.

Yıldız Holding’in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada hissenin yatırım yapılabilirliğine katkıda bulunmak, ulusal ve küresel endekslere girişi kolaylaştırmak için halka açıklık oranını artırmak amacıyla satış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu işlemle birlikte Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranımız 16.03.2021 tarihi itibariyle yüzde 22,784'tür. Gözde Girişim paylarına ilişkin olarak tarafımızca takip eden 6 ay boyunca ilave bir satış yapılmayacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.