Yılın en 'sıcak' toplantısı olmaya aday!

29 Nisan 2019

DÜNYA ONLINE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu İstanbul'da açıklayacak. Gıda enflasyonu tahmini, petrol fiyatı tahmini ve dolayısıyla enflasyon tahminlerinde yapılacak güncellemeler toplantıya dair beklentilerin bir bölümü.

Ancak toplantının soru-cevap bölümünün daha 'sıcak' geçmesi bekleniyor. MB'nin para politikasına dair vereceği mesajlar ve son dönemin tartışmalı konusu rezervler en fazla soru gelecek konu başlıkları olacak.

Karar metni 'güvercin' olarak yorumlanmıştı

TCMB'nin, geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metninin "güvercin" olarak değerlendirilmesinin ardından, TCMB Başkanı Murat Çetintaya'nın vereceği mesajlar piyasaların seyri açısından önemli olacak.

Enflasyon tahmini yukarı çekilebilir

TCMB, ilk raporunda enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 14,6, gelecek yıl için yüzde 8,2 olarak belirlemiş, orta vadede yüzde 5,0 seviyesinde istikrar kazanacağını ifade etmişti. TÜFE yıllık bazda yüzde 19,71 seviyesinde bulunuyor. TCMB beklenti anketinde ise yıl sonu tahmini yüzde 16,23 düzeyinde.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TCMB'nin bugünkü raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesinin olası olduğu görüşünde. Bazı ekonomistler 1 puan civarında revizyon bekliyor.

Aktaş'ın değerlendirmesi şöyle: Yalnızca ham petrol fiyatına ve işlenmemiş gıda maddelerinin fiyatındaki artışa bakmak bile tahmin güncellemesinin gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Ocak ayında açıklanan raporda bu yılın ham petrol fiyatı varil başına 63.1 dolar olarak tahmin edilmişti. Oysa petrolün fiyatı 74 dolar civarında seyrediyor ve daha da yükseliş olması bekleniyor.

Merkez Bankası ilk enflasyon raporunda bu yılki işlenmemiş gıda maddeleri fiyat artışını yüzde 13 olarak varsaymıştı. Mart ayı TÜFE gerçekleşmesine bakıyoruz; karşımızda işlenmemiş gıda maddelerinin fiyat artışında inanılmaz oranlar var. TÜİK’e göre işlenmemiş gıda maddelerinin fiyatı ilk çeyrekte tam yüzde 18.98 arttı. Mart itibarıyla yıllık artış da yüzde 41.71 düzeyinde.

İşlenmemiş gıda maddelerinin fiyatı nisan-aralık döneminde artmak bir yana yüzde 5 düşerse Merkez Bankası'nın yüzde 13'lük tahmini tutacak.

Dolayısıyla tek başına petrol ve işlenmemiş gıda maddelerinin fiyatında ortaya çıkan artış 2019’un yüzde 14.6’lık enflasyon tahmininin yukarı yönde revize edilmesini gerektirebilir. Hem zaten yeni ekonomi programında (YEP) dile getirilen tahmin yüzde 15.9 düzeyinde.

Rezerv açıklaması merakla bekleniyor

Öte yandan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın enflasyon raporunu sunumunun ardından düzenleyeceği soru-cevap bölümünde, bir süredir piyasalarda endişelere neden olan rezerv sorusuna da yanıt vermesi bekleniyor.

Alaattin Aktaş'ın tartışmalarla ilgili son yorumu ise şöyle: "Rezerv konusunda kafalar fena halde karışık. Aslında böylesine bir kafa karışıklığını gerektiren bir durum da yok ama, bir karışıklık yaşanıyor işte. Brüt rezerv mi, net rezerv mi; net ise altın dahil mi, hariç mi, net rezervde kamu dahil mi, hariç mi...



Ortada çok sayıda büyüklük var ve daha önce de belirttiğimiz gibi ne amaçla kullanmak istediğinize, ne ile kıyaslama yapacağınıza bağlı olarak hesaplanan tutarların hepsi de doğru."