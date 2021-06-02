Yılın ilk çeyreğinde kredilerin yüzde 5,7'si yeniden yapılandırıldı

Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 5,7 oldu. 2020'nin sonunda da yüzde 5,7 seviyesindeki yapılandırılan kredi oranları 2019 yılının sonunda yüzde 5,9; 2018 yılında ise yüzde 4,3 düzeyindeydi. Yakın izlemedeki kredi miktarı Aralık 2020'de 370 milyar lirayken Mart 2021'de 399 milyar TL'ye yükseldi. Tahsil imkanı sınırlı olan krediler ise Aralık 2020'deki 141 milyar TL düzeyinden 138 milyar TL'ye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği Mart dönemine ilişkin "Kredi Gruplamaları Raporuna göre, yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplamı 216 milyar TL oldu. Bunun yüzde 92’si yakın izlemedeki kredilerden oluştu. Raporda, canlı kredileri oluşturan I. Grupta ve II. Grupta izlenen kredi miktarı 3 trilyon 627 milyar TL oldu. Canlı kredilerin toplam içindeki payı yüzde 95 düzeyinde belirlendi.

Ödemeleri süresinde yapılan veya otuz günden fazla gecikmeyen, gelecekte de geri ödeme sorunları beklenmeyen, teminatlara başvurulmaksızın tamamen tahsil edilebilecek nitelikte olan kredilerden oluşan I. Grup krediler toplam kredilerin yüzde 85'ini, makroekonomik şartlardaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki veya bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlusunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenen ya da bunun gerçekleşeceği tahmin edilen kredilerden oluşan II. Grup kredileri toplam kredilerin yüzde 10'u oldu. II. Grupta izlenen, yakın izlemedeki kredi miktarı

399 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tahsili gecikmiş alacak olarak III., IV. ve V. Gruplarda sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki krediler ise 138 milyar TL oldu.

Tahsili gecikmiş alacakların yüzde 76’sı oranında özel karşılık ayrıldı. Genel karşılık olarak ayrılan tutar ise 83 milyar TL oldu.

Genel karşılıkların II. Grupta sınıflandırılan kredilere oranı yüzde 21 olarak belirlendi.