Yılın son gününe dolar/TL ve euro/TL nasıl başladı

Ekonomi yönetiminin attığı doğru adımlar ve piyasalara verdiği mesajlarla 8,58 zirvesinde düşüşe geçen dolar/TL, 7 haftalık periyotta yaklaşık yüzde 15 geriledi. 2020'nın son işlem gününün başlangıcında da da dolar/TL 7,36-7,37 bandında güne hafif düşüşle başlıyor. Euro/TL de hafif değer kaybıyla 9,05'li seviyelerden işlem görüyor.

Yılın son gününde küresel piyasalar nasıl?

Asya borsaları, özellikle de Çin endeksleri 2020 yılının son gününde yukarı yönlü bir seyir izleseler de ABD vadeli endekslerinde yatay, hafif aşağı yönlü bir hareket görülüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da pek çok piyasanın kapalı olduğu bugün, Londra'da FTSE 100 vadeli endeksinde de düşüş var.



Shanghay Bileşik Endeksi düne göre yüzde 0,82 yükselirken, Shenzhen CSI 300 endeksi de düne göre yüzde 0,94 artıda. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi ise yılın son gününü yüzde 0,31 artışla tamamladı.



Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 2 puan kayıpla 30.300 puandan işlem görürken, S&P 500 vadeli endeksi 1,75 puan,yüzde 0,05 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 3,25 puan, yüzde 0,03 ekside.

Londra'da FTSE 100 vadeli endeksi 46 puan yüzde, 0,71 geriledi.