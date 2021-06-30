Yılın yarısının son gününde dolar ve euro düşüyor

Dolar uluslararası piyasalarda koronavirüsün Delta varyantının yarattığı endişelerle kazanımlarını korurken, dolar/TL son günlerdeki işlem bandı içinde kalarak 8,70-8,73 aralığındaki seyrini sürdürüyor.

Veri ajandasının yoğun olduğu hafta ortasına sakin bir başlangıç yapan dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yönünü hafif aşağı çevirdi. Dolar/TL, 8,70'in hemen üzerinde değerlenirken euro/TL ise 10,40'ın altına indikten sonra 10,35'e kadar geriledi.

ABD Doları kazanımlarını koruyor

Dolar Fed'in para politikası görünümü için kritik olarak görülen ABD istihdam verisi

öncesinde koronavirüs vakalarındaki artışın piyasada endişeleri artırmasıyla son dönemdeki

kazanımlarına tutundu.



Riske duyarlı ve emtia ihraç eden ülkelerin para birimleri dünkü kayıplara öncülük etti.



Euro dolar karşısında 1.1902 seviyesinde, yen dolar karşısında 110.58'de seyretti. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla bir haftanın zirvesini gördü. Endeks Fed'in 2023 sonuna kadar iki faiz artırımı öngördüğü toplantının ardından yerleştiği bant içinde seyretti.



Riskten kaçınma, küresel koronavirüs vakalarındaki artış ve bu artışı kontrol altına almak

için devreye alınan kısıtlayıcı önlemlerden destek buldu.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak (12.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk çeyrek dönemi için brüt ve net dış borç stoku verilerini yayımlayacak (12.00). 2020 yılı son çeyreğinde brüt dış borç stoku 450,0 milyar dolar, net dış borç stoku 268,9 milyar dolar olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak (15.00).

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), Chicago PMI (16.45), bekleyen konut satışları (17.00), DoE petrol stok verileri (17.30) takip edilecek.

15. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı video konferans yoluyla 2 gün gerçekleştirilecek.Toplantı 2 gün sürecek.