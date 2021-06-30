Yılın yarısının son gününde dolar ve euro sakin

Haziran ayının ve yılın ilk yarısının son gününde yoğun bir veri akışı piyasaları bekliyor. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak dış ticaret ve Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak borç stoku verileri öne çıkıyor.

Yurt dışında ise İngiltere büyüme, Almanya istihdam, ABD ADP özel sektör istihdamı, bekleyen konut satışları verileri izlenecek.

Hafta başından bu yana 8,70 civarında hareketlerini sürdüren dolar/TL, veri ajandasının yoğun olduğu hafta ortasına sakin bir başlangıç yaptı. Dolar/TL, dün gün boyu olduğu gibi bu sabah da 8,72-8,73 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise 10,40'ın hemen üzerinde el değiştiriyor.

ABD Doları kazanımlarını koruyor

Dolar Fed'in para politikası görünümü için kritik olarak görülen ABD istihdam verisi

öncesinde koronavirüs vakalarındaki artışın piyasada endişeleri artırmasıyla son dönemdeki

kazanımlarına tutundu.



Riske duyarlı ve emtia ihraç eden ülkelerin para birimleri dünkü kayıplara öncülük etti.



Euro dolar karşısında 1.1902 seviyesinde, yen dolar karşısında 110.58'de seyretti. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla bir haftanın zirvesini gördü. Endeks Fed'in 2023 sonuna kadar iki faiz artırımı öngördüğü toplantının ardından yerleştiği bant içinde seyretti.



Riskten kaçınma, küresel koronavirüs vakalarındaki artış ve bu artışı kontrol altına almak

için devreye alınan kısıtlayıcı önlemlerden destek buldu.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak (12.00).

TÜİK, Mayıs ayına ilişkin dış ticaret final rakamlarını açıklayacak. Gümrük verileriyle dış ticaret açığı Mayıs'ta 4,15 milyar dolar olarak açıklanmıştı (10.00).

TÜİK'in açıklayacağı diğer veriler Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi ve katı yakıtlar olacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk çeyrek dönemi için brüt ve net dış borç stoku verilerini yayımlayacak (12.00). 2020 yılı son çeyreğinde brüt dış borç stoku 450,0 milyar dolar, net dış borç stoku 268,9 milyar dolar olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak (15.00).

Avrupa'da günün ilk saatlerinde İngiltere final GSYH verileri, Almanya istihdam (09.00), Fransa tüketici ve üretici fiyatları (09.45) verileri takip edilecek.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), Chicago PMI (16.45), bekleyen konut satışları (17.00), DoE petrol stok verileri (17.30) takip edilecek.

15. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı video konferans yoluyla 2 gün gerçekleştirilecek.Toplantı 2 gün sürecek.