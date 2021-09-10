Yılsonuna kadar 15 milyar liralık satış olur

Şebnem TURHAN

Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sorunlu kredileri takibe atma süresinde sağladığı esnekliğin önümüzdeki ay uzatılmaması durumunda yıl sonuna kadar bankaların 10-15 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satışı yapabileceklerini dile getirdi. BDDK pandemiyle birlikte sorunlu kredi ödemelerinin takibe atılması için bekleme süresini 90 günden 180 güne çıkarmış ve esneklik 30 Eylül 2021’e kadar da uzatılmıştı. 2019 yılında 10 milyar liralık bir tahsili gecikmiş alacak satışı yapılmışken esnekliğin etkisiyle 2020 yılında bu rakam 1 milyar liraya kadar gerilemişti.

2023’e kadar 73 milyar liralık satış

PwC şirketinin "Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası" raporuna göre 2008 ve 2020 yılları arasında varlık yönetim şirketleri finansal kuruluşlardan ana para tutarı toplam 62.6 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacak satın aldı. 2021 ve 2023 yılları arasında temel ekonomik büyüme senaryosuna göre, toplam 73 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı olacağı öngörülüyor. Ancak geçen yıldan bu yana devrede olan ve ay sonu itibariyle uygulamadan kaldırılması beklenen esneklik bankaların alacak satışını da yavaşlattı. Eylül sonunda bu esnekliğin bitmesiyle yeniden tahsili gecikmiş alacak satışlarının hızlanması bekleniyor.

Ballı, "Sektörümüzün büyüme potansiyelinin yalnız tahsili gecikmiş alacaklar açısından bile önemli bir hacme ulaşacağını görmekteyiz. Söz konusu rapordaki değerlendirmeler de dikkate alındığında 2021 yılı son çeyreğinde varlık yönetim şirketleri olarak bankalardan ciddi bir satış olmasını bekliyoruz" dedi. Ballı, yaptıkları tahmine göre özel bankalardan yılın son çeyreğinde 10-15 milyar dolarlık bir satış gerçekleşebileceğini vurgulayarak, tahsili gecikmiş alacak yönetiminin varlık yönetim şirketlerine bırakılmasıyla bankaların işlerine odaklanabileceğini söyledi.

Şirketlere can suyu olacağız

Büyük ticari alacaklar konusunda da varlık yönetim şirketlerinin çok alternatifli çözümler üretebildiğini vurgulayan Ballı, "Bunlar sorunlu kredi sürecine girdikten sonra ilgili şirketin bankalardan tekrar kredi kullanması kriz ortamlarında oldukça zor. Yeni yönetmelik kapsamında varlık yönetim şirketleri, öz kaynaklarının üç katına kadar kendi bünyelerinde bu sorunlu kredileri yapılandırarak şirketlerin hayatlarına devam etmesini ve dolayısıyla ticari hayatın devamlılığını sağlayabilecek. Diğer bir ifade ile şirketlere can suyu olacağız. Varlık yönetim şirketleri tahsilat yeri değil, hayatta kalma yeri olacak” diye konuştu.

Ballı, borçluların portföyünü yönetmek asli görevleri olduğunu ifade ederek, tahsili gecikmiş alacak satışıyla bilançolarını da rahatlanan bankaları için de çok daha rahat bir ortam sağlamış olacaklarını belirtti. Vatandaşın kendilerine ulaşarak derdini anlattıktan sonra çok çeşitli, yapıcı çözüm önerileri sunduklarını dile getiren Ballı, "Yeniden yapılandırmadan vadelendirme seçeneklerine, borç ertelemeden faiz indirimine kadar birçok imkân sağlıyoruz. Alternatif çözüm önerileriyle vatandaşlarımıza yeni bir başlangıç sağlıyoruz. Maddi imkânı olmayan ve bunu belgeleyen vatandaşlarımız için de indirim yapıyoruz” dedi.

Öz kaynakların 3 katına kadar kredi verebilecek

Geçen aylarda yapılan düzenleme ile varlık yönetim şirketleri de Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altına girdi. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları ile devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında 14 Temmuz 2021'de bir yönetmelik yayımladı. BDDK’nın yönetmeliğine göre BDDK gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, sadece donuk alacaklarını değil canlı alacaklarını da varlık yönetim şirketlerine satabilecek. Varlık yönetim şirketlerine, alacaklarını tahsil etmek amacıyla öz kaynaklarının 3 katına kadar borçlularına kredi verebilme imkânı getirildi. Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak.

Aktif büyüklüğü 4.9 milyar lira

FKB çatısında varlık yönetim şirketlerinin ilk altı aylık bilançoları da açıklandı. Verilere göre ilk altı ay itibariyle varlık yönetim şirketlerinin yönettiği alacak tutarı 66.6 milyar TL oldu. VYŞ’lerin 2021 yılı ilk 6 ayda yeni devraldığı alacak tutarı 1.1 milyar TL, sektörün aktif büyüklüğü 4.9 milyar TL, özkaynakları ise 2.4 milyar TL, müşteri sayısı ise 4.6 milyon kişi olarak gerçekleşti. Ballı, 7292 sayılı Kanun'la Varlık Yönetim Şirketleri'nin FKB çatısı altına alındığını yineleyerek, varlık yönetim şirketlerinin daha güçlü bir altyapısının olması ve hedeflerine ulaşması için desteklenmesi yönünde hükümet tarafından da çalışmalar yapıldığını kaydetti. Ballı, “Birliğin banka dışı mali kuruluşlarımızın gelişmesine ve bu yolla finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunan çalışmalarıyla adımlarımızı daha sağlam atacağımıza inanıyor, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.