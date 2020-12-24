Yine rekor kırdı: Vatandaşın dövize ilgisi devam ediyor

Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin piyasalar açısından yapıcı politikaları sürerken atılan adımlar vatandaşları dövize yönelmekten vazgeçiremiyor. Son haftalarda üst üste yükselişini sürdüren yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları geçen hafta da 2,5 milyar dolarlık artışla rekor seviyelerini güncelledi. Son artışla birlikte vatandaşların bankalardaki döviz mevduatları 234 milyar 102 milyon dolara tırmandı.

Hem bireysel ve hem de şirketler döviz aldı

Hesaplar içinde gerçek kişilerin mevduatları 146 milyar 472 milyon dolardan 147 milyar 601 milyon dolara çıkarken tüzel kişilerin mevduatları 85 milyar 62 milyon dolardan 86 milyar 500 milyon dolara yükseldi.