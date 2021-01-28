Yoğun veri gündemi öncesi dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dün gece açıklanan Fed faiz kararının ardından piyasalar, oldukça yoğun geçecek yeni günde hem içeride hem de dışarıdaki gelişmeleri yakından takip edecek. Yurt içinde en önemli gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Enflasyon Raporu olurken, yurt dışında ABD büyüme rakamları piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Yoğun veri gündemi öncesinde dolar/TL ve euro/TL kurlarında hafif yukarı yön söz konusu. Dolar/TL 7,42'den euro/TL ise 9 liranın hemen altında seyrediyor.

Fed, ekonominin zayıflamakta olduğuna dair son dönemdeki işaretlerin bilincinde olduğunu ortaya koymakla birlikte politika duruşunda değişiklik yapmadı. Fed gösterge faiz oranı ve varlık alım programını aynı seviyede sürdürdü.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Başkanı Naci Ağbal, yapacağı sunumla yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak (10.30). TCMB bir önceki raporda 2021 yılı sonu için enflasyon hedefini yüzde 9,4 olarak belirlemişti. Bu raporda bir revizyon yapılıp yapılmayacağı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Ekonomistler sunumun ardından gerçekleştirilecek soru-cevap bölümünde, para politikasının önümüzdeki dönemine ilişkin görünümü konusunda ipuçları yakalamaya çalışacak.



TCMB, 21 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).



TÜİK'in tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endeksi olan ekonomik güven endeksi açıklanacak. Endeks Aralık ayında 86,4 olarak açıklanmıştı. TÜİK ayrıca hizmet üretici fiyat endeksini açıklarken, TCMB uluslararası rezervler verilerini yayımlayacak (10.00).



Öğleden sonra BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).



ABD'de 2020 yılının son çeyrek dönemine ilişkin GSYH verileri açıklanacak. Yılın 3.çeyreğinde yüzde 33,4 ile rekor seviyede büyüyen ABD ekonomisinin son çeyrekte yüzde 4,3 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor(16.30).



ABD'deki diğer veriler öncü mal ticareti, işsizlik başvuruları (16.30), yeni konut satışları, Conferance Board öncü göstergeler endeksi (18.00), doğal gaz stokları (18.30), Kansas Fed imalat endeksi

(19.00) olarak sıralanıyor.



Almanya'da tüketici fiyatları yakından izlenecek. (16.00) Euro Bölgesinde ekonomik görünüm endeksi gelecek. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi olarak devam edecek.