Yoğun veri gündemi öncesi dolar ve euro güne nasıl başladı?

Veriler bakımından yurt içi piyasalarda haftanın en yoğun günü yaşanacak. Sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro, cari işlemler dengesi, beklenti anketi aynı anda gelecek. Yurt dışında İngiltere sanayi üretimi ve GSYH, ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor.

Bir haftadır 7,05-7,10 aralığında seyreden dolar/TL, bu seviyeyi aşağı yönlü krırarak 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. 7 lira desteğini kıramayan dolar/TL, bu sabah ise 7,03 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise güne 8,52-8,53 civarında başladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerini saat 10.00'da duyuracak.

2020 yılı Aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık yüzde 9 civarı artması bekleniyor. Aralık ayı cari işlemler dengesinin ise 3,5 milyar dolar açık vermesi öngörülüyor.



Bir diğer izlenecek veri TCMB Beklenti Anketi olacak (10.00).

İngiltere'de sanayi üretimi, aylık ve dönemsel GSYH, ticaret (10.00), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi (13.00) Avrupa'da öncelikle izlenecek veriler olacak.



ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) verileri izlenecek.



Rusya (13.30) merkez bankası faiz kararlarını duyuracak. Son 3 toplantısında faizi değiştirmeyen

Rusya Merkez Bankasının bu toplantıda da faizi yüzde 4,50 seviyesinde tutması bekleniyor.