Yönetilen fonlar 482,6 milyar liraya yükseldi

İSTANBUL/DÜNYA



Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam fonlar, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 32,4 oranında büyüyerek 482.6 milyar liraya çıktı.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), portföy yönetim şirketleri 2021 yılı üçüncü çeyrek raporunu yayımladı. Rapora göre; 2020 yılı sonu itibarıyla 364.6 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, yüzde 32,4 artarak bu yıl eylül sonu itibarıyla 482.6 milyar liraya ulaştı. TSPB verilerine göre, söz konusu dönemde emeklilik fonları portföyündeki büyüme yüzde 12 ile sınırlı kalırken, yatırım fonları portföyünde ise yüzde 55 oranında hızlı bir büyüme gerçekleşti.

Yatırım fonları yüzde 55 büyüdü

2021’in üçüncü çeyreği itibarıyla portföy yönetimi sektöründe 48 şirket yatırım fonu yönetiyor. Bu yılın ilk dokuz ayında söz konusu portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan 241 yeni fonla birlikte sektördeki; menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 900’e çıktı. TSPB verilerine göre, yatırım fonu sayısındaki artışa paralel olarak 2020 yılı sonunda 152 milyar lira olan yatırım fonları portföy büyüklüğü, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 55 oranında artarak eylül sonu itibarıyla 235.1 milyar liraya ulaştı.

Yatırım fonlarının sayısındaki artışta, serbest yatırım fonu sayısının hızlı yükselişinin etkili olduğunun ifade edildiği TSPB raporunda, bu yılın ilk dokuz ayında portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan 93 yeni fonla serbest fonların sayısının 321’e çıktığı belirtildi. 2021’in ilk dokuz ayında serbest fonların portföy büyüklüğü yüzde 70 artarak 61.5 milyar liraya çıkarken aynı dönemde 68 yeni menkul kıymet fonu kuruldu. Kurulan yeni fonlarla birlikte 2021 Eylül sonu itibarıyla menkul kıymet fonu sayısının 403’e çıktı. Ve portföy büyüklüğünün ise geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 49,5 artarak 149 milyar liraya yükseldi.

Rapora göre eylül sonu itibarıyla portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen gayrimenkul yatırım fonu sayısının 73’e yükseldi ve bu fonların portföy büyüklüğü 12 milyar lirayı aştı. Raporda ayrıca, bu yılın ilk dokuz ayında kurulan 50 yeni fonla girişim sermayesi fon sayısının 88’e çıktığı, portföy büyüklüğünün ise yüzde 159 oranında artarak 8 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.

Emeklilik yatırım fonları 191 milyar lira

TSPB’nin portföy yönetim şirketleri 2021 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, yatırım fonlarında yaşanan hızlı büyümeye kıyasla emeklilik yatırım fonlarındaki büyüme bu yılın ilk dokuz ayında sınırlı kaldı. 2020 yılı sonu itibarıyla 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, dokuz ayda yüzde 12 artarak eylül sonu itibarıyla 191.4 milyar liraya çıktı.

Bireysel portföy büyüklüğü yüzde 35 arttı

TSPB raporuna göre, bu yılın ilk dokuz ayında portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde de önemli bir büyüme gerçekleşti. 2020 yılı sonunda 41 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğü yüzde 35 oranında artarak 2021 Eylül sonu itibarıyla 55.3 milyar liraya çıktı. TSPB Raporuna göre, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklığı portföy büyüklüğü ise bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 23 artarak 904 milyon liraya çıktı. TSPB raporuna göre, artan portföy büyüklüğü ile beraber satış gelirleri önemli oranda artarken, giderlerin aynı hızda büyümemesinin etkisiyle bu yılın ilk dokuz ayında portföy yönetim şirketleri 736 milyon lira net kâr elde etti.