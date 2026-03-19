Yönetim kurulu başkanı istifa etti, banka hisseleri yüzde 5 düştü

Hindistan finans sektörünün en güçlü oyuncularından HDFC Bank, üst düzey yönetimde yaşanan beklenmedik bir istifa ile gündeme geldi.

Bankanın yarı zamanlı yönetim kurulu başkanı Atanu Chakraborty’nin “etik kaygılar” gerekçesiyle görevinden ayrılması, piyasalarda ciddi yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından banka hisseleri yüzde 5 değer kaybetti.

İstifa mektubu kriz çıkardı

Chakraborty, istifa mektubunda son iki yılda bankada gözlemlediği bazı uygulamaların kendi etik değerleriyle örtüşmediğini belirtti. Ancak dikkat çeken nokta, bu iddialara ilişkin yönetim kuruluna herhangi bir somut kanıt ya da detay sunulmamış olması oldu.

Banka yönetimi ise iddiaları reddederek kurum içinde bir uyumsuzluk bulunmadığını ve operasyonların uyum içinde sürdüğünü vurguladı.

Yatırımcılar tedirgin, satış baskısı artabilir

Analistler, bu gelişmenin yatırımcı güvenini zedeleyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yabancı yatırımcıların bankadaki payının yüzde 47’nin üzerinde olması, hisse üzerindeki baskıyı artırabilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.

Uzmanlara göre belirsizlik ortamı devam ettiği sürece hisselerde satış baskısı sürebilir. Bu nedenle yatırımcılara temkinli olunması ve aceleci alım yapılmaması öneriliyor.

Merkez Bankası güvence verdi

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası (RBI), HDFC Bank’ın finansal yapısının güçlü olduğunu ve yönetimin profesyonel şekilde çalıştığını açıkladı. Yapılan düzenli denetimlerde bankanın yönetimi veya faaliyetlerine ilişkin önemli bir sorun tespit edilmediği ifade edildi. Bu açıklama, piyasadaki panik havasını sınırlı da olsa yatıştırdı.

Yaklaşık 140 milyar dolarlık piyasa değeriyle ülkenin en büyük özel bankası olan HDFC Bank, büyüklüğüne rağmen yönetimsel tartışmalarla karşı karşıya kaldı.

Yeni atanan geçici başkanın süreci yönetmesi beklenirken, gözler hem yönetimden gelecek yeni açıklamalarda hem de yatırımcı tepkilerinde olacak.